На трассе Хабаровск — Ванино сняли ограничения на движение автобусов

Ограничения, введенные на участке федеральной трассы в Хабаровском крае, больше не действуют. Дорожные службы сообщили, что обстановка стабилизировалась, и движение транспорта снова разрешено. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С 10 часов 23 марта на трассе А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино сняли запрет на проезд пассажирских автобусов категории М2 и М3.
Ранее из-за сильного снегопада и ограниченной видимости автобусы не выпускали на участок с 397 по 533 километр. По данным дорожных служб, погодные условия улучшились, а видимость на трассе восстановилась.