На трассе Хабаровск — Ванино сняли ограничения на движение автобусов

Ограничения, введенные на участке федеральной трассы в Хабаровском крае, больше не действуют. Дорожные службы сообщили, что обстановка стабилизировалась, и движение транспорта снова разрешено. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.