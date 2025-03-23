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На трассе Хабаровск — Ванино сняли ограничения на движение автобусов

Транспорт не пускали из-за плохой видимости.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения, введенные на участке федеральной трассы в Хабаровском крае, больше не действуют. Дорожные службы сообщили, что обстановка стабилизировалась, и движение транспорта снова разрешено. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С 10 часов 23 марта на трассе А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино сняли запрет на проезд пассажирских автобусов категории М2 и М3.

Ранее из-за сильного снегопада и ограниченной видимости автобусы не выпускали на участок с 397 по 533 километр. По данным дорожных служб, погодные условия улучшились, а видимость на трассе восстановилась.