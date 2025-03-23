В Турции задержали более 300 участников протестов в поддержку Имамоглу

Турецкие правоохранители задержали свыше 300 человек задержаны после акций протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу, говорится в сообщении главного управления безопасности Турции.
В ведомстве также рассказали, что на одного из сотрудников полиции было совершено нападение с использованием кислоты.
«В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых. На одного полицейского напали с кислотой», — говорится в заявлении, оно обнародовано в соцсети X*.
Напомним, Имамоглу был задержан по делу об «организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности».
Имамоглу отверг обвинения и связи с террористами. Задержание привело к массовым акциям протеста.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в «уличном терроре».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.