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В Турции задержали более 300 участников протестов в поддержку Имамоглу

Эрдоган обвинил оппозицию в «уличном терроре».

Источник: Аргументы и факты

Турецкие правоохранители задержали свыше 300 человек задержаны после акций протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу, говорится в сообщении главного управления безопасности Турции.

В ведомстве также рассказали, что на одного из сотрудников полиции было совершено нападение с использованием кислоты.

«В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых. На одного полицейского напали с кислотой», — говорится в заявлении, оно обнародовано в соцсети X*.

Напомним, Имамоглу был задержан по делу об «организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности».

Имамоглу отверг обвинения и связи с террористами. Задержание привело к массовым акциям протеста.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в «уличном терроре».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.