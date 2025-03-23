«Вашингтон» смог разгромить «Флориду» благодаря двум передачам Овечкина

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в рамках домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ смог одолеть команду «Флорида Пантерз» с разгромным счетом 6:3 благодаря двум результативным передачам своего капитана Александра Овечкина.
Нападающий помог отправить шайбу в ворота соперника своим одноклубникам — Дилану Строуму (21-я минута) и Эндрю Манджапане (26). Эти голевые передачи продлили его личную результативную серию до четырёх игр.
За «Вашингтон» также забили голы Коннор Макмайкл (4), Джон Карлсон (13), Энтони Бовиллье (15) и Том Уилсон (21). Сам Овечкин находится на поле 20 минут игрового времени. Он сделал пять бросков в створ ворот, но сам не забил.
За «Флориду» шайбы в ворота «Вашингтон» забросили Сэм Беннетт (7), Сет Джонс (14) и Джона Гаджович (15).
Напомним, 20 марта Овечкин сократил разрыв до рекорда легендарного Уэйна Гретцки, признанного лучшим в списке снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Капитану «Вашингтон Кэпиталз» осталось забить шесть голов, чтобы повторить достижение канадского хоккеиста.