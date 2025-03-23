«Вашингтон» смог разгромить «Флориду» благодаря двум передачам Овечкина

За «Вашингтон» также забили голы Коннор Макмайкл (4), Джон Карлсон (13), Энтони Бовиллье (15) и Том Уилсон (21). Сам Овечкин находится на поле 20 минут игрового времени. Он сделал пять бросков в створ ворот, но сам не забил.