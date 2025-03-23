Экс-замгубернатора Брянской области вменили взятку 21,5 млн рублей

Во время проведения обысков в доме бывшего заместителя губернатора были обнаружены крупные суммы денег, ювелирные украшения и другие ценные предметы. Согласно ходу расследования, существует вероятность того, что Петроченко мог быть осведомлен о предстоящей проверке и успел перевести средства с своих банковских счетов. Он сам категорически отрицает связь с коррупционными действиями и заявляет, что обвинения со стороны предпринимателя Лучкина являются ложными и мотивированы желанием получить преференции от следствия.