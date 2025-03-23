В МВД рассказали об угрозе бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств для гаджетов

МВД предостерегает граждан от использования персональных и платежных данных, данных для входа на различные интернет-сайты и сервисы, а также передачи документов при подключении к общественным Wi-Fi сетям. Ведомство также не рекомендует открывать банковские и финансовые приложения во время подключения к такого рода сетям.