В МВД рассказали об угрозе бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств для гаджетов

Во время подключения к бесплатному Wi-Fi не рекомендуется открывать банковские приложения.
Подключение к открытым бесплатным Wi-Fi сетям и использование общественных зарядных станций может стать причиной заражения мобильных устройств вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщают в пресс-центре МВД России.
«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением», — передает ТАСС сообщение министерства. Там добавили, что с помощью этого программного обеспечения мошенники способны осуществлять хищение личных данных, включая логины, пароли, платежную информацию и личные файлы. Кроме того, они могут вызывать замедление в работе устройств и блокировать их функционирование.
МВД предостерегает граждан от использования персональных и платежных данных, данных для входа на различные интернет-сайты и сервисы, а также передачи документов при подключении к общественным Wi-Fi сетям. Ведомство также не рекомендует открывать банковские и финансовые приложения во время подключения к такого рода сетям.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, направленный на борьбу с преступлениями, совершаемыми через информационные технологии. Он усиливает ответственность и вводит систему онлайн-обмена данными между госструктурами, банками и цифровыми платформами для мгновенного обнаружения и блокировки подозрительных действий, передает РАПСИ.