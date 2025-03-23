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Ученые предупредили о мощной магнитной буре 23 марта

Предполагается, что уровень магнитных бурь достигнет G3.

Источник: Аргументы и факты

В воскресенье, 23 марта, на Земле прогнозируются сильные магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По информации института, ожидается, что удар магнитной бури произойдет между 03:00 и 06:00 по московскому времени 23 марта. Специалисты предупреждают о возможных последствиях для земной магнитосферы.

Предполагается, что уровень магнитных бурь достигнет G3. Как отметили эксперты, аналогичные бури такого уровня наблюдались в начале января 2025 года.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о начавшейся на Земле магнитной буре.