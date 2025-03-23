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В Северной Осетии объявили опасность атаки беспилотников

Глава республики Меняйло отметил, что в регионе действует оперативный штаб.

Источник: Аргументы и факты

Режим опасности атаки беспилотников объявлен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«В Северной Осетии введён режим беспилотной опасности», — написал он в своём Telegram-канале.

Меняйло отметил, что в регионе действует оперативный штаб. Руководитель республики также призвал население сохранять спокойствие и доверять только надёжным источникам информации.

Напомним, 19 марта после падения обломков сбитого дрона ВСУ в Кавказском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на нефтебазе. 21 марта стало известно, что на горящем объекте произошёл взрыв.

Для борьбы с огнём привлекли более 470 человек и четыре пожарных поезда. Также сообщалось, что был полностью потушен один из резервуаров на этой нефтебазе.