В Северной Осетии объявили опасность атаки беспилотников

Режим опасности атаки беспилотников объявлен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«В Северной Осетии введён режим беспилотной опасности», — написал он в своём Telegram-канале.
Меняйло отметил, что в регионе действует оперативный штаб. Руководитель республики также призвал население сохранять спокойствие и доверять только надёжным источникам информации.
Напомним, 19 марта после падения обломков сбитого дрона ВСУ в Кавказском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на нефтебазе. 21 марта стало известно, что на горящем объекте произошёл взрыв.
Для борьбы с огнём привлекли более 470 человек и четыре пожарных поезда. Также сообщалось, что был полностью потушен один из резервуаров на этой нефтебазе.