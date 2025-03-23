Американские наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня.
Американские наемники, сражающиеся на стороне ВСУ на Украине, выступают за прекращение огня и жалуются на огромные потери. Об этом сообщает британское издание The Times.
«Все американцы стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — пишет Times. Издание отмечает, что приход к власти Дональда Трампа в США стал для них ударом. Один из наемников, медик команды «Дельта», рассказал о миссии, в которой его рота понесла 90-процентные потери.
Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты не участвуют в вооруженном конфликте на Украине. Их вовлечение может привести к третьей мировой войне, что было бы нелепо.