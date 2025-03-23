Times: американские наемники на стороне ВСУ призвали к прекращению огня

«Все американцы стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — пишет Times. Издание отмечает, что приход к власти Дональда Трампа в США стал для них ударом. Один из наемников, медик команды «Дельта», рассказал о миссии, в которой его рота понесла 90-процентные потери.