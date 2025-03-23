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Times: американские наемники на стороне ВСУ призвали к прекращению огня

Американские наемники, сражающиеся на стороне ВСУ на Украине, выступают за прекращение огня и жалуются на огромные потери. Об этом сообщает британское издание The Times.

Американские наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня.

Американские наемники, сражающиеся на стороне ВСУ на Украине, выступают за прекращение огня и жалуются на огромные потери. Об этом сообщает британское издание The Times.

«Все американцы стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — пишет Times. Издание отмечает, что приход к власти Дональда Трампа в США стал для них ударом. Один из наемников, медик команды «Дельта», рассказал о миссии, в которой его рота понесла 90-процентные потери.

Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты не участвуют в вооруженном конфликте на Украине. Их вовлечение может привести к третьей мировой войне, что было бы нелепо.