Доктор объяснил челябинцам скрежет зубов по ночам

Согласно исследованиям, бруксизм возникает из-за спазма жевательных мышц, вызванного стрессом, эмоциональным перенапряжением или хронической усталостью. Для решения проблемы необходим комплексный подход. Так, стоматолог изготовит индивидуальные каппы, защищающие эмаль от стирания и снижающие нагрузку на мышцы. В тяжелых случаях их используют даже днем. Невролог назначит препараты для коррекции неврологических нарушений. Психолог поможет освоить техники управления стрессом и расслабления, улучшающие качество сна.