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Доктор объяснил челябинцам скрежет зубов по ночам

Скрежет зубами во сне (бруксизм) может свидетельствовать о нарушениях здоровья, требующих медицинской помощи. Как отмечает стоматолог ОКСПНБ № 1 Тамара Гулько, заболевание часто обнаруживают близкие пациента.

Однако при отсутствии внешних наблюдателей стоит обратить внимание на следующие симптомы: боль в жевательных мышцах и височно-нижнечелюстных суставах после пробуждения; регулярные головные боли; повреждение эмали, трещины, подвижность зубов или сколы коронок. При наличии этих признаков рекомендуется обратиться к врачу.

Согласно исследованиям, бруксизм возникает из-за спазма жевательных мышц, вызванного стрессом, эмоциональным перенапряжением или хронической усталостью. Для решения проблемы необходим комплексный подход. Так, стоматолог изготовит индивидуальные каппы, защищающие эмаль от стирания и снижающие нагрузку на мышцы. В тяжелых случаях их используют даже днем. Невролог назначит препараты для коррекции неврологических нарушений. Психолог поможет освоить техники управления стрессом и расслабления, улучшающие качество сна.

Своевременное обращение к специалистам позволит минимизировать последствия бруксизма и предотвратить осложнения, такие как разрушение зубов или хронические боли.