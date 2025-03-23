Доктор объяснил челябинцам скрежет зубов по ночам

Однако при отсутствии внешних наблюдателей стоит обратить внимание на следующие симптомы: боль в жевательных мышцах и височно-нижнечелюстных суставах после пробуждения; регулярные головные боли; повреждение эмали, трещины, подвижность зубов или сколы коронок. При наличии этих признаков рекомендуется обратиться к врачу.
Согласно исследованиям, бруксизм возникает из-за спазма жевательных мышц, вызванного стрессом, эмоциональным перенапряжением или хронической усталостью. Для решения проблемы необходим комплексный подход. Так, стоматолог изготовит индивидуальные каппы, защищающие эмаль от стирания и снижающие нагрузку на мышцы. В тяжелых случаях их используют даже днем. Невролог назначит препараты для коррекции неврологических нарушений. Психолог поможет освоить техники управления стрессом и расслабления, улучшающие качество сна.
Своевременное обращение к специалистам позволит минимизировать последствия бруксизма и предотвратить осложнения, такие как разрушение зубов или хронические боли.