Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ

Заместитель командира парашютно-десантного батальона с позывным «Рубин» рассказал, что у техники были характерные повреждения от применения FPV-дронов и осколочные повреждения по корпусу. Двигатель, пострадавший от осколков, был заменен на аналогичный от другого образца, который не подлежал восстановлению. Сварщики отремонтировали корпус и устранили повреждения, в результате чего техника была приведена в рабочее состояние.