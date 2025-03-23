Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ

Техника была доставлена в тыловые районы практически с полным боекомплектом и без серьезных повреждений.

Источник: Аргументы и факты

Десантники России эвакуировали и восстановили украинскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, которые были вывезены из приграничных районов Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По информации ведомства, техника была доставлена практически с полным боекомплектом и без серьезных повреждений, что позволило провести ее восстановление.

Заместитель командира парашютно-десантного батальона с позывным «Рубин» рассказал, что у техники были характерные повреждения от применения FPV-дронов и осколочные повреждения по корпусу. Двигатель, пострадавший от осколков, был заменен на аналогичный от другого образца, который не подлежал восстановлению. Сварщики отремонтировали корпус и устранили повреждения, в результате чего техника была приведена в рабочее состояние.

Ранее военнослужащие российских ВС впервые заполучили в качестве трофея бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2 немецкого производства в Курской области.