Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ

Десантники России эвакуировали и восстановили украинскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, которые были вывезены из приграничных районов Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По информации ведомства, техника была доставлена практически с полным боекомплектом и без серьезных повреждений, что позволило провести ее восстановление.
Заместитель командира парашютно-десантного батальона с позывным «Рубин» рассказал, что у техники были характерные повреждения от применения FPV-дронов и осколочные повреждения по корпусу. Двигатель, пострадавший от осколков, был заменен на аналогичный от другого образца, который не подлежал восстановлению. Сварщики отремонтировали корпус и устранили повреждения, в результате чего техника была приведена в рабочее состояние.
Ранее военнослужащие российских ВС впервые заполучили в качестве трофея бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2 немецкого производства в Курской области.