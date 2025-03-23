Космический телескоп запечатлел «гаснущие» галактики

Одна из опубликованных работ, посвящена «гаснущим» галактикам. Как рассказала международная команда астрономов, «Евклид» помог разделить галактики на три категории в зависимости от их «жизненного цикла».
Первая категория — «Стареющие» галактики (Ageing). К ним относится Млечный Путь. Они продолжают эволюционировать и формировать звезды. Их в нашей «местной» Вселенной оказалось большинство — около 70%.
Примерно 8−17% составляют так называемые потухшие галактики (Quenched).
Третья разновидность — «галактики-пенсионеры» (Retired). В них звездообразование практически прекратилось очень давно. M87 — одна из таких. По словам ученых, в основном это массивные эллиптические и линзовидные галактики с общей массой порой по несколько триллионов Солнц.
От чего зависит интенсивность звездообразования в галактиках и почему оно прекращается — один из вопросов, которые ученые стремятся прояснить в том числе с помощью запущенной в 2023 году космической обсерватории «Евклид».
Она работает в полутора миллионах километров от Земли и сейчас составляет подробную карту неба.