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В Японии ночной автобус с пассажирами слетел с дороги, водитель погиб

Автобус с 21 пассажиром в Японии вылетел с трассы и врезался в дерево.

Источник: Комсомольская правда

В Японии ночной междугородный автобус с пассажирами вылетел с трассы и врезался в дерево. В аварии погиб водитель, а все пассажиры, находившиеся в автобусе, получили травмы. Телеканал NHK информирует, что в момент аварии в автобусе ехал 21 пассажир.

Сообщается, что погибший водитель имел более 20 лет стажа, а проверка накануне рейса не выявила отклонений в его здоровье.

Накануне сообщалось, что количество пострадавших в массовой аварии в Тульской области увеличилось до 10, причем половина из получивших травмы в результате ДТП — дети. Также сообщалось, что один человек погиб в этой аварии.

Тем временем в Южно-Африканской Республике (ЮАР) произошла авиакатастрофа. На западном побережье проходило авиационное шоу West Coast Airshow, на которое собралось около двух тысяч зрителей. На глазах у толпы реактивный самолёт Impala выполнял опасный манёвр под названием «бочка», но в результате рухнул и взорвался.