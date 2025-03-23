В Японии ночной автобус с пассажирами слетел с дороги, водитель погиб

Тем временем в Южно-Африканской Республике (ЮАР) произошла авиакатастрофа. На западном побережье проходило авиационное шоу West Coast Airshow, на которое собралось около двух тысяч зрителей. На глазах у толпы реактивный самолёт Impala выполнял опасный манёвр под названием «бочка», но в результате рухнул и взорвался.