Эксперт рассказала, как отцу оформить отпуск по уходу за ребенком

В России право на декретный отпуск есть не только у матерей, но и у отцов. Однако многие семьи даже не знают об этой возможности. Между тем, если мама хочет быстрее выйти на работу, официально сидеть с малышом может и папа. Об этом KP.RU рассказала CEO и основатель HR-студии Ольга Тарасова.