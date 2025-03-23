Эксперт рассказала, как отцу оформить отпуск по уходу за ребенком

В России право на декретный отпуск есть не только у матерей, но и у отцов. Однако многие семьи даже не знают об этой возможности. Между тем, если мама хочет быстрее выйти на работу, официально сидеть с малышом может и папа. Об этом KP.RU рассказала CEO и основатель HR-студии Ольга Тарасова.
— Маме не обязательно оформлять отпуск по уходу за ребенком на себя — это может сделать отец, бабушка или дедушка. Отец может уйти в декрет с первого дня рождения малыша в том случае, когда мама ребенка нигде не была трудоустроена до родов, — объяснила эксперт.
Однако есть важные нюансы. Например, предупредить работодателя о декрете отец должен минимум за семь недель. Кроме того, уйти в отпуск он может только после того, как мать выйдет с больничного по беременности и родам.
Процедура оформления стандартная: папа подает заявление своему работодателю, а также заявление на получение пособия. С другими родственниками процесс проходит аналогично.