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Час Земли в Астане: акцию поддержали около 50 объектов столицы

22 марта на тысячах зданий и архитектурных сооружений по всему миру на один час отключили подсветку, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Эту акцию поддержали почти 50 объектов в столице, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Сегодня с 20:30 по 21:30 часов, прошла международная экологическая акция «Час Земли». В этот временной промежуток на разных архитектурных объектах и зданиях по всему миру на один час отключили подсветку.

«Час Земли» — ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более 2 млрд. человек со всего мира. Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.

В 2025 году «Час Земли» в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны.

22 марта в Астане поддержали акцию почти 50 объектов, которые отключили подсветку единовременно:

1. Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11);

2. Акимат района «Сарыарка» города Астаны (пр. Сарыарка 13);

3. Административное здание (ул. Бейбитшилик 9);

4. Административное здание Академии государственного управления (пр. Абая 33а);

5. Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева.

(ул. Кенесары 32);

6. Дворец школьников им. М. Утемисова (ул. Мамбетова 1);

7. ЖК «Гранд Алатау» (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,⅔);

8. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 2);

9. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 2/1);

10. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 4);

11. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 6);

12. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 8/1);

13. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 8/2);

14. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 10);

15. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 16);

16. Жилой дом (пр. Республики 3/2);

17. Жилой дом (пр. Республики 5/2);

18. Жилой дом (микрорайон Самал 8);

19. Жилой дом (микрорайон Самал 9);

20. Жилой дом (микрорайон Самал 10);

21. ЖК «Арман» (пр. Женис 1);

22. ЖК «Престиж» (ул. Желтоксан 1);

23. «Radisson Hotel Astana» (пр. Сарыарка 4);

24. ЖК «Riverside Apartments» (пр. Сарыарка 8);

25. Отель «Park Inn by Radisson» (пр. Сарыарка 8а);

26. ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1);

27. ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3);

28. ЖК «Сана» (ул. Шевченко 8);

29. ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5);

30. ЖК «Кенесары» (пр. Сарыарка 11);

31. Административное здание (пр. Абая 13);

32. Жилой дом (пр. Сарыарка 17);

33. Общежитие «Шаңырақ» (пр. Сарыарка 42, 44);

34. ЖК «Свечки» (пр. Богенбай Батыра 28, 30);

35. Жилой дом (пр. Республики 1);

36. Жилой дом (пр. Республики 3);

37. Жилой дом (пр. Республики 5);

38. Жилой дом (пр. Республики 7);

39. Жилой дом (пр. Республики 9);

40. Жилой дом (пр. Республики 11);

41. Жилой дом (пр. Республики 13);

42. Жилой дом (пр. Республики 21);

43. Жилой дом (пр. Республики 23);

44. Жилые дома (пр. Республики 23,23/1);

45. Жилой дом (пр. Республики 25);

46. Жилой дом (пр. Республики 27);

47. Жилой дом (пр. Республики 29).