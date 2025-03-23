Час Земли в Астане: акцию поддержали около 50 объектов столицы

Эту акцию поддержали почти 50 объектов в столице, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Сегодня с 20:30 по 21:30 часов, прошла международная экологическая акция «Час Земли». В этот временной промежуток на разных архитектурных объектах и зданиях по всему миру на один час отключили подсветку.
«Час Земли» — ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более 2 млрд. человек со всего мира. Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.
В 2025 году «Час Земли» в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны.
22 марта в Астане поддержали акцию почти 50 объектов, которые отключили подсветку единовременно:
1. Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11);
2. Акимат района «Сарыарка» города Астаны (пр. Сарыарка 13);
3. Административное здание (ул. Бейбитшилик 9);
4. Административное здание Академии государственного управления (пр. Абая 33а);
5. Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева.
(ул. Кенесары 32);
6. Дворец школьников им. М. Утемисова (ул. Мамбетова 1);
7. ЖК «Гранд Алатау» (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,⅔);
8. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 2);
9. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 2/1);
10. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 4);
11. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 6);
12. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 8/1);
13. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 8/2);
14. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 10);
15. Жилой дом вдоль набережной реки Есиль (ул. Мамбетова 16);
16. Жилой дом (пр. Республики 3/2);
17. Жилой дом (пр. Республики 5/2);
18. Жилой дом (микрорайон Самал 8);
19. Жилой дом (микрорайон Самал 9);
20. Жилой дом (микрорайон Самал 10);
21. ЖК «Арман» (пр. Женис 1);
22. ЖК «Престиж» (ул. Желтоксан 1);
23. «Radisson Hotel Astana» (пр. Сарыарка 4);
24. ЖК «Riverside Apartments» (пр. Сарыарка 8);
25. Отель «Park Inn by Radisson» (пр. Сарыарка 8а);
26. ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1);
27. ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3);
28. ЖК «Сана» (ул. Шевченко 8);
29. ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5);
30. ЖК «Кенесары» (пр. Сарыарка 11);
31. Административное здание (пр. Абая 13);
32. Жилой дом (пр. Сарыарка 17);
33. Общежитие «Шаңырақ» (пр. Сарыарка 42, 44);
34. ЖК «Свечки» (пр. Богенбай Батыра 28, 30);
35. Жилой дом (пр. Республики 1);
36. Жилой дом (пр. Республики 3);
37. Жилой дом (пр. Республики 5);
38. Жилой дом (пр. Республики 7);
39. Жилой дом (пр. Республики 9);
40. Жилой дом (пр. Республики 11);
41. Жилой дом (пр. Республики 13);
42. Жилой дом (пр. Республики 21);
43. Жилой дом (пр. Республики 23);
44. Жилые дома (пр. Республики 23,23/1);
45. Жилой дом (пр. Республики 25);
46. Жилой дом (пр. Республики 27);
47. Жилой дом (пр. Республики 29).