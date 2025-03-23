Штурмовик «Препод» в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино

«В результате героических, смелых и решительных действий военнослужащего с позывным “Препод”, уничтожившего большое количество противника в укрытиях опорного пункта, штурмовые подразделения гвардейского мотострелкового полка смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт ВСУ, занять его и произвести зачистку», — говорится в сообщении.