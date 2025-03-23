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Штурмовик «Препод» в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино

«Препод» незаметно подобрался к объектам противника и ликвидировал их, используя противотанковые мины.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий с позывным «Препод» в одиночку ликвидировал два блиндажа с личным составом Вооружённых сил Украины у Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что боец штурмового подразделения 58-й армии группировки войск «Днепр» проявил инициативу и сам вызвался выполнить данное опасное задание.

«Препод» незаметно подобрался к объектам противника и ликвидировал их, используя противотанковые мины ТМ-62. Бойца сопровождали операторы БПЛА, они указывали направление движения.

«В результате героических, смелых и решительных действий военнослужащего с позывным “Препод”, уничтожившего большое количество противника в укрытиях опорного пункта, штурмовые подразделения гвардейского мотострелкового полка смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт ВСУ, занять его и произвести зачистку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский боец в одиночку зачистил блиндаж Вооружённых сил Украины в районе Часового Яра в Донецкой народной республике.