Штурмовик «Препод» в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино

Российский военнослужащий с позывным «Препод» в одиночку ликвидировал два блиндажа с личным составом Вооружённых сил Украины у Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что боец штурмового подразделения 58-й армии группировки войск «Днепр» проявил инициативу и сам вызвался выполнить данное опасное задание.
«Препод» незаметно подобрался к объектам противника и ликвидировал их, используя противотанковые мины ТМ-62. Бойца сопровождали операторы БПЛА, они указывали направление движения.
«В результате героических, смелых и решительных действий военнослужащего с позывным “Препод”, уничтожившего большое количество противника в укрытиях опорного пункта, штурмовые подразделения гвардейского мотострелкового полка смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт ВСУ, занять его и произвести зачистку», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский боец в одиночку зачистил блиндаж Вооружённых сил Украины в районе Часового Яра в Донецкой народной республике.