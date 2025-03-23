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Росавиация: Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Саратова

Утром 23 марта два российских аэропорта не принимают и не отправляют самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения введены в двух российских аэропортах утром воскресенья 23 марта. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Речь идет об аэропортах Волгограда и Саратова, сказано в релизе ведомства.

Сообщается, что ограничения введены как на прием, так и на отправку авиарейсов. Информация об этом появилась в шесть утра по московскому времени.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сказано в релизе.

Накануне украинские военные атаковали Ростовскую область при помощи беспилотника в ночь на воскресенье 23 марта. При этом погиб человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

За сутки до этого в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в Казани временно приостанавливалась работа аэропорта.