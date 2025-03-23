Пара влюбленных омичей обручилась на концерте рэпера Басты

В субботу, 22 марта, в Омске на «G-Drive Арене» прошел концерт рэпера Басты, на котором один из фанатов вышел на сцену и сделал предложение своей девушке. Об этом сообщили в Telegram-канале «Омск-путеводитель».
Рэпер поинтересовался у девушки, уверена ли она в своем избраннике, на что та ответила: «Да». Омичка приняла предложение возлюбленного, после чего тот надел обручальное кольцо на ее палец. Баста поздравил пару и вручил девушке букет.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске на полгода перенесли концерт рэпера OG Buda.