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Пара влюбленных омичей обручилась на концерте рэпера Басты

Мужчина сделал предложение прямо на сцене.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 22 марта, в Омске на «G-Drive Арене» прошел концерт рэпера Басты, на котором один из фанатов вышел на сцену и сделал предложение своей девушке. Об этом сообщили в Telegram-канале «Омск-путеводитель».

Рэпер поинтересовался у девушки, уверена ли она в своем избраннике, на что та ответила: «Да». Омичка приняла предложение возлюбленного, после чего тот надел обручальное кольцо на ее палец. Баста поздравил пару и вручил девушке букет.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске на полгода перенесли концерт рэпера OG Buda.