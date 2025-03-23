В Ростовской области после атаки БПЛА есть погибший

— Выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков. Также составлены акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам, — уточнил он. — На проведение аварийно-восстановительных работ в отношении поврежденных домов и оказание единовременной материальной помощи гражданам выделены средства из резервного фонда администрации города.