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В Ростовской области после атаки БПЛА есть погибший

Под Ростовом устанавливают личность погибшего после атаки БПЛА 23 марта 2025.
Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 23 марта 2025, в Ростовской области произошла атака беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По сообщению главы донского края, есть погибший. Его личность в настоящее время устанавливается.

— Из-за атаки БПЛА на трассе «Морозовск-Цимлянск» загорелся автомобиль, в машине погиб человек, — уточнил Юрий Борисович. — На место выехали службы МЧС и МВД.

На телефоны жителей пришли сообщения о беспилотной опасности, в которых рекомендовано зайти в помещения, покинув открытые участки улиц.

Напомним, накануне атака БПЛА была отражена на пяти территориях региона — в Ростове-на-Дону и Сальске, а также в Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах.

В доме на улице Горсоветской, что в Пролетарском районе Ростова, было выявлено 16 поврежденных квартир.

Глава Ростова Александр Скрябин рассказал, что в результате взрыва БПЛА были выбиты стекла и рамы на нескольких этажах.

— Выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков. Также составлены акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам, — уточнил он. — На проведение аварийно-восстановительных работ в отношении поврежденных домов и оказание единовременной материальной помощи гражданам выделены средства из резервного фонда администрации города.

А в Сальске пострадал художественный музей, жилой дом и магазин. Жителей попросили не подходить близко к обломкам.