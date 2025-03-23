В Башкирии подтопленные дороги освобождаются от воды

В Башкирии паводковая ситуация начала стабилизироваться, сообщает МЧС региона. Так, за стуки сняли с контроля 10 ситуаций, связанных с подтоплением дорог:
- г. Уфа, СНТ «Зеленый мыс». Проезд возможен;
- Кармаскалинский район, дорога межмуниципального значения: Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы. Дорога открыта;
- г. Уфа, Ленинский район, перелив дороги к микрорайону Казарез. Проезд возможен, также организовано дежурство автомобиля повышенной проходимости;
- Учалинский район, дорога между с. Юлдашево и с. Ильтебаново. Длина и глубина перелива 0 м., проезд открыт;
- Белорецкий район, дорога Зигаза-Бакеево, проезд возможен;
- Гафурийский район, дорога Янгискаин — Мраково- Юрактау — дом отдыха «Шихан». Проезд открыт;
- Чекмагушевский район, д. Новоюмраново, грунтовая дорога по улице Гизатуллина.
Ушла вода и из ранее затопленных деревень Азово и Тавакачево Архангельского района. Люди вернулись в свои дома. В пунктах временного пребывания людей нет.
Всего с начала паводкоопасного периода в МЧС поступило 512 сообщений от жителей. На контроле остаются 18 ситуаций в 9 муниципальных районах и 2 городских округах, связанных с затоплением 18 придомовых территорий (- 34 за сутки), 13 участков дорог (снято 7 ситуаций, взято 2 ситуации), двух мостов.