В Башкирии подтопленные дороги освобождаются от воды

Всего с начала паводкоопасного периода в МЧС поступило 512 сообщений от жителей. На контроле остаются 18 ситуаций в 9 муниципальных районах и 2 городских округах, связанных с затоплением 18 придомовых территорий (- 34 за сутки), 13 участков дорог (снято 7 ситуаций, взято 2 ситуации), двух мостов.