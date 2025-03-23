МВД: бесплатный Wi-Fi может представлять угрозу для гаджетов

Использование открытых бесплатных Wi-Fi сетей и зарядных устройств в общественных местах может привести к заражению мобильных устройств вредоносным программным обеспечением. Об этом предупредили в МВД России.
В министерстве отметили, что такое ПО способно украсть логины, пароли и платежные данные, а также замедлить работу устройства или полностью его заблокировать.
В ведомстве подчеркнули, что подключение к бесплатным открытым сетям Wi-Fi и использование зарядных устройств несет в себе серьезные риски для безопасности мобильных гаджетов. Эти меры предосторожности необходимы для защиты личной информации пользователей.
Ранее Министерство внутренних дел России предупредило о выявлении серьезной уязвимости в WhatsApp. Речь идет о шпионском программном обеспечении, которое попадает на устройство через определенные файлы, загруженные в мессенджере.