Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку за то, что ее акита-ину укусил чихуа-хуа

В Москве комитет ветеринарии оштрафовал хозяйку собаки породы акита-ину за то, что ее пес покусал соседского чихуа-хуа.
«Гражданка не обеспечила безопасность окружающих животных и сохранность имущества физических лиц при выгуле принадлежащей ей собаки породы акита-ину (кличка Айко), допустив нападение указанной собаки на другую собаку породы чихуахуа с причинением вреда здоровью животного», — цитирует выдержку и соответствующего документа РИА Новости.
Хозяйка акита-ину оспорила это решение в суде.
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