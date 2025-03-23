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Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку за то, что ее акита-ину укусил чихуа-хуа

В Москве хозяйка собаки акита-ину заплатит штраф за то, что ее пес покусал соседскую чихуа-хуа.

Источник: Комсомольская правда

В Москве комитет ветеринарии оштрафовал хозяйку собаки породы акита-ину за то, что ее пес покусал соседского чихуа-хуа.

«Гражданка не обеспечила безопасность окружающих животных и сохранность имущества физических лиц при выгуле принадлежащей ей собаки породы акита-ину (кличка Айко), допустив нападение указанной собаки на другую собаку породы чихуахуа с причинением вреда здоровью животного», — цитирует выдержку и соответствующего документа РИА Новости.

Хозяйка акита-ину оспорила это решение в суде.

Ранее адвокат Вадим Курганов разъяснил читателям KP.RU, что делать, если на улице питомца покусала другая собака. О юридических тонкостях возврата затраченных на лечение любимца средств читайте здесь.

Тем временем в Воронеже отловили собаку, укусившую трех человек.

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