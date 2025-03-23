Челябинск вошел в тройку лидеров по популярности кинотеатров

Средняя стоимость билета в кино по стране составляет 287 рублей, в театр — 770 рублей. Самые доступные театры — в Волгограде, Омске и Казани (от 300 рублей), кино — в Красноярске, Воронеже и Омске (от 200 рублей). Дороже всего театральные билеты в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге (от 900 рублей), кино — в Краснодаре (от 395 рублей).