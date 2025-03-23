Челябинск вошел в тройку лидеров по популярности кинотеатров

Средняя стоимость билета в кино по стране составляет 287 рублей, в театр — 770 рублей. Самые доступные театры — в Волгограде, Омске и Казани (от 300 рублей), кино — в Красноярске, Воронеже и Омске (от 200 рублей). Дороже всего театральные билеты в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге (от 900 рублей), кино — в Краснодаре (от 395 рублей).
Несмотря на преобладание театров по количеству (786 против 406), кинотеатры ищут чаще (53,5% запросов). Однако интерес к театрам за год вырос на 9%. Лидеры по запросам театров — Казань (64%), Пермь (57%), Краснодар (54%).
Интересно, что 33% жителей миллионников живут в 15-минутной доступности от кинотеатров, 28% — от театров. Лучшая инфраструктура кино — в Санкт-Петербурге, Москве и Самаре (доступность для 40% населения). Театры наиболее доступны в Красноярске (35%), Екатеринбурге (32,6%) и Москве (32,3%).