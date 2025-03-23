Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в западных государствах происходит «переосмысление событий» на Украине.
«Отношение к событиям на Украине постепенно меняется», — написал он в Telegram.
Пушков прокомментировал материал американского издания The Hill, где была упомянута стрельба на киевском майдане в 2014 года. Авторы материала признали, что её начали украинские боевики.
«Эта кровавая провокация и стала прологом к госперевороту на Украине, как однозначно следует из публикации», — подчеркнул Пушков.
Речь идёт о материале под названием «Как это ни печально, но Трамп прав насчёт Украины».
Ранее Пушков выразил мнение, что европейские государства рассчитывают на то, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не сможет достичь договорённости с РФ по вопросу урегулирования конфликта на Украине.