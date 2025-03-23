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Ренхап: Четыре человека погибли от лесных пожаров в Южной Корее

В Южной Корее полторы тысячи человек эвакуировали из-за лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Лесные пожары стали причиной гибели четырех человек в Южной Корее. Об этом информирует агентство Ренхап.

Сообщается, что пожары начались в пятницу 21 марта в провинции Кенсан-Намдо. Огонь до сих пор не удалось потушить, напротив, он быстро распространяется из-за сильного ветра.

«По меньшей мере четыре человека погибли, шесть пострадали, около 1500 человек были эвакуированы», — пишет агентство, уточнив, что пятеро пострадавших в тяжелом состоянии.

Тем временем в Японии ночной междугородный автобус с пассажирами вылетел с трассы и врезался в дерево. В аварии погиб водитель, а все пассажиры, находившиеся в автобусе, получили травмы.

Также сообщалось, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) произошла авиакатастрофа на авиашоу West Coast Airshow, где на глазах у толпы реактивный самолёт Impala выполнял опасный манёвр под названием «бочка», но в результате рухнул и взорвался.