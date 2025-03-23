Ренхап: Четыре человека погибли от лесных пожаров в Южной Корее

Также сообщалось, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) произошла авиакатастрофа на авиашоу West Coast Airshow, где на глазах у толпы реактивный самолёт Impala выполнял опасный манёвр под названием «бочка», но в результате рухнул и взорвался.