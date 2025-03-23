Облачная погода и осадки сохранятся в Казахстане 23 марта

По информации РГП «Казгидромет», 23 марта на большей части территории Казахстана сохранится облачная погода. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, а местами возможны грозы и усиление ветра.
В Астане осадков не ожидается, но на дорогах гололедица. Ветер ночью составит 1−6 м/с, днем усилится до 7−12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до −11°C, днем потеплеет до +2°C. В Актобе также без осадков, но синоптики предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях, которые могут повлиять на качество воздуха.
В Алматы днем прогнозируется небольшой дождь, температура воздуха составит от +11 до +24°C. Шымкент и Туркестан ожидают дожди с грозами и ветер с порывами до 20 м/с.
В Кызылорде, Актау, Атырау и Талдыкоргане — облачность, временами дожди, температура днем от +10 до +17°C.
В северных и центральных регионах — Петропавловске, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Караганда, Жезказган, Семей, Усть-Каменогорск — осадков не ожидается, но ночные температуры остаются минусовыми, местами на дорогах возможна гололедица. В Петропавловске синоптики предупреждают о ветре с порывами до 25 м/с.
На юго-востоке страны, в Конаеве и Таразе, будет тепло и сухо, но возможны кратковременные осадки и сильный ветер. Температура воздуха днем может подняться до +23°C.
Ветер на большей части территории будет умеренным, но в ряде областей — особенно на севере и юге — возможны его усиления.
Метеорологи советуют жителям соблюдать осторожность на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок.