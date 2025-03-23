Облачная погода и осадки сохранятся в Казахстане 23 марта

В Астане осадков не ожидается, но на дорогах гололедица. Ветер ночью составит 1−6 м/с, днем усилится до 7−12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до −11°C, днем потеплеет до +2°C. В Актобе также без осадков, но синоптики предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях, которые могут повлиять на качество воздуха.