Начало рабочей недели в Башкирии ознаменуется приходом тепла

Озвучен прогноз погоды на начало рабочей недели в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, в ближайшие дни жителей региона ждут по-настоящему весенние дни.
Так, в понедельник, 24 марта, осадков не предвидится, ветер будет слабых направлений. Столбики термометров днем поднимутся до +4…+9 градусов, в ночные часы температура упадет до −2…-7 градусов.
Характер погоды не изменится и во вторник, 25 марта.
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