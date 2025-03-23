Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начало рабочей недели в Башкирии ознаменуется приходом тепла

Температура воздуха прогреется до +9 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на начало рабочей недели в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, в ближайшие дни жителей региона ждут по-настоящему весенние дни.

Так, в понедельник, 24 марта, осадков не предвидится, ветер будет слабых направлений. Столбики термометров днем поднимутся до +4…+9 градусов, в ночные часы температура упадет до −2…-7 градусов.

Характер погоды не изменится и во вторник, 25 марта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.