Александр Бастрыкин заинтересовался загрязненной воды в Калачинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей Калачинска на грязную воду. Омичи неоднократно обращались в компетентные органы, однако проблему так и не решили. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Жители Калачинска рассказали, что некачественная вода начала поступать в жилые дома, больницы, а также образовательные учреждения с марта 2025 года. По их словам, вода содержит примеси, которые вызывают резкий запах.
Омичи боятся, что употребление или контакт с такой водой может привести к распространению инфекционных заболеваний.
Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву провести проверку и предоставить доклад о ее результатах.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Бастрыкин потребовал возобновить дело оставшейся без жилья с двумя детьми омички.