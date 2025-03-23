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Александр Бастрыкин заинтересовался загрязненной воды в Калачинске

Местные жители боятся, что некачественная вода приведет к распространению инфекционных заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей Калачинска на грязную воду. Омичи неоднократно обращались в компетентные органы, однако проблему так и не решили. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Жители Калачинска рассказали, что некачественная вода начала поступать в жилые дома, больницы, а также образовательные учреждения с марта 2025 года. По их словам, вода содержит примеси, которые вызывают резкий запах.

Омичи боятся, что употребление или контакт с такой водой может привести к распространению инфекционных заболеваний.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву провести проверку и предоставить доклад о ее результатах.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Бастрыкин потребовал возобновить дело оставшейся без жилья с двумя детьми омички.