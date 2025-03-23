Александр Бастрыкин заинтересовался загрязненной воды в Калачинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей Калачинска на грязную воду. Омичи неоднократно обращались в компетентные органы, однако проблему так и не решили. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.