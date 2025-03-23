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Галкин сообщил об аферистах, собирающих через соцсети деньги от его имени

Речь идёт о видеозаписи, которую аферисты опубликовали в интернете.
Источник: Аргументы и факты

Мошенники собирают деньги в Сети от лица юмориста Максима Галкина* и его супруги Аллы Пугачевой, сообщил сам комик на личной странице в соцсети Instagram**.

Речь идёт о видеозаписи, которую опубликовали аферисты. Махинаторы также написали, что речь якобы идёт об официальной программе, запущенной с целью сбора средств для уехавших.

«Ходит фальшивая реклама с моим переделанным видео! Я никакие лохотроны не рекламирую! Это мошенники! Если я что-то рекламирую, то это может быть только в моём официальном аккаунте здесь!» — отметил он.

Галкин выехал с Кипра, где находятся Пугачева и двое их детей, и отправился на гастроли в Израиль.

Напомним, ранее продюсер Леонид Дзюник в разговоре с aif.ru заявил, что финансовая ситуация семьи Пугачевой, в частности, после ее переезда за границу, значительно изменилась. По его словам, певица и его супруг, лишившись стабильного дохода в России, вынуждены экономить деньги.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов​

** Принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская.