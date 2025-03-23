В МВД предупредили об опасности использования бесплатного Wi-Fi: вот в чем риск

Использование бесплатных сетей Wi-Fi может быть сопряжено с риском заражения гаджета вредоносными программами. Такой же риск несет и использование зарядных устройств в общественных местах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением, направленным на кражу персональных данных, логинов, паролей, платежных данных, личных файлов, замедление работы устройств, а также их блокирование», — сказано в публикации.
В МВД посоветовали во время подобных сессий не вводить свои персональные данные и не открывать банковские приложения, чтобы снизить риск.
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Тем временем мошенники начали использовать электросамокаты для кражи персональных данных. Вот как они это делают.