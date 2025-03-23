В порту Владивостока машина едва не выпала за борт

По словам автора ролика, судно из Японии пришло 22 марта. Судя по всему, по пути во Владивосток оно попало в шторм, и часть груза пострадала. Но обошлось, ни одно авто в море замечено не было. Под постом с видео приморцы отмечают, что такая ситуация не в новинку. Мору сурово и может сыграть злую шутку.