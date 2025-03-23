В порту Владивостока машина едва не выпала за борт

Грузовик с манипулятором едва не выпал за борт судна по пути в порт Владивостока. Необычное «ДТП» снял на видео кто-то из очевидцев, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам автора ролика, судно из Японии пришло 22 марта. Судя по всему, по пути во Владивосток оно попало в шторм, и часть груза пострадала. Но обошлось, ни одно авто в море замечено не было. Под постом с видео приморцы отмечают, что такая ситуация не в новинку. Мору сурово и может сыграть злую шутку.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как иностранное судно загорелось в Приморском крае вблизи Находки. Во время пожара на сухогрузе пострадали два моряка. Их доставили с горящего судна на берег. Сотрудники скорой помощи провели осмотр, после чего людей госпитализировали в городскую больницу Находки.