В Приморье группа людей открыла стрельбу из автомата

«Прокуратура г. Артема поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — сообщает ведомство в telegram-канале. В ходе расследования будут проведены оперативно-розыскные действия для установления личностей участников происшествия и всех обстоятельств случившегося.