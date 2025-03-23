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В Приморье группа людей открыла стрельбу из автомата

Прокуратура Приморского края взяла под контроль расследование инцидента со стрельбой, произошедшего на территории городского рынка города Артем в ночь на 22 марта 2025 года. Сообщается, что группа неизвестных лиц производила выстрелы из предмета, внешне напоминающего автомат.

Прокуратура расследует дело о стрельбе из автомата на улицах города Артем.

Прокуратура Приморского края взяла под контроль расследование инцидента со стрельбой, произошедшего на территории городского рынка города Артем в ночь на 22 марта 2025 года. Сообщается, что группа неизвестных лиц производила выстрелы из предмета, внешне напоминающего автомат.

«Прокуратура г. Артема поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — сообщает ведомство в telegram-канале. В ходе расследования будут проведены оперативно-розыскные действия для установления личностей участников происшествия и всех обстоятельств случившегося.