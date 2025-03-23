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Суд в Москве заблокировал сайт по продаже SIM-карт без паспорта и договора

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы заблокировал сайт, через который осуществлялась продажа SIM-карт без паспорта и заключения договора на предоставление услуг сотовой связи. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: AP 2024

«Суд решил административное исковое заявление и.о. прокурора по СВАО в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной к распространению — удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети Интернет на сайте simopt-tarif.ru, запрещенной к распространению на адрес. Решение суда подлежит немедленному исполнению», — сказано в документе.

Там отмечается, что сотрудники прокуратуры при мониторинге интернета установили, что через сайт осуществляется оптовая продажа SIM-карт различных сотовых операторов. При этом сторона продавца не требует паспорта и не заключает с покупателем договор на услуги сотовой связи. Вход на сайт был свободным, без предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с указанной информацией мог любой пользователь. По этой причине прокуратура направила иск в суд с требованием заблокировать интернет-ресурс. В настоящее время он недоступен для российских пользователей.