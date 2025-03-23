Суд в Москве заблокировал сайт по продаже SIM-карт без паспорта и договора

«Суд решил административное исковое заявление и.о. прокурора по СВАО в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной к распространению — удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети Интернет на сайте simopt-tarif.ru, запрещенной к распространению на адрес. Решение суда подлежит немедленному исполнению», — сказано в документе.
Там отмечается, что сотрудники прокуратуры при мониторинге интернета установили, что через сайт осуществляется оптовая продажа SIM-карт различных сотовых операторов. При этом сторона продавца не требует паспорта и не заключает с покупателем договор на услуги сотовой связи. Вход на сайт был свободным, без предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с указанной информацией мог любой пользователь. По этой причине прокуратура направила иск в суд с требованием заблокировать интернет-ресурс. В настоящее время он недоступен для российских пользователей.