Суд в Москве заблокировал сайт по продаже SIM-карт без паспорта и договора

Там отмечается, что сотрудники прокуратуры при мониторинге интернета установили, что через сайт осуществляется оптовая продажа SIM-карт различных сотовых операторов. При этом сторона продавца не требует паспорта и не заключает с покупателем договор на услуги сотовой связи. Вход на сайт был свободным, без предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с указанной информацией мог любой пользователь. По этой причине прокуратура направила иск в суд с требованием заблокировать интернет-ресурс. В настоящее время он недоступен для российских пользователей.