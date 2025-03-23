«Синьхуа»: Израиль предложил ХАМАС план освобождения заложников

Израильская сторона представила палестинскому движению ХАМАС «двухэтапный план» по освобождению заложников в Газе, информирует «Синьхуа».
Агентство ссылается на информацию, полученную от неназванных источников в Египте. В материале сказано, что Израиль предложил данный план с помощью египетских посредников.
«Израиль через египетских посредников предложил движению ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников, удерживаемых в Газе», — говорится в материале.
По плану, как утверждает источники, в рамках первого этапа ХАМАС предложено освободить 11 заложников и передать тела 16 погибших. После этого «последует перемирие сроком в 40 дней».
При этом в рамках второго этапа движение должно будет «одновременно освободить всех оставшихся заложников».
Напомним, Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа. В четверг Минздрав Газы рассказал о более 500 погибших из-за ударов Израиля.
В ХАМАС возобновление Израилем ударов по Газе назвали приговором заложникам.