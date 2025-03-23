Музей Гайдая создадут в Иркутске

Выставка «Режиссёр Гайдай. Как он это делал?», созданная к столетию режиссёра, превратится в постоянно действующий музей. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказал режиссёр, кинопродюсер и директор «Гайдай Центра» Юрий Яшников.
Он рассказал, что городские власти выделили центру помещение в историческом здании на улице Урицкого, которое, правда, нуждается в капремонте. Государственные фонды не могут, согласно своим уставам, выделять деньги на капремонт, а потенциальные частные инвесторы просили оценить состояние здания и затраты на его восстановление (а это из-за исторического статуса постройки могут делать только немногие подрядчики с лицензией от Минкультуры РФ, и стоит такая оценка недёшево).
В итоге команда «Гайдай Центра» обратилась в один из частных благотворительных фондов и выиграла грант — 5 млн рублей. Эти деньги направят на обследование здания, проектно-сметную документацию будущего капремонта и частично — на сами работы. Также часть денег потратят на приезды в Иркутск профессиональных музейных проектировщиков, которые помогут с разработкой наполнения будущего музея. Ранее команда центра предложила назвать в честь Леонида Гайдая одну из улиц Иркутска.