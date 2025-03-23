Музей Гайдая создадут в Иркутске

Он рассказал, что городские власти выделили центру помещение в историческом здании на улице Урицкого, которое, правда, нуждается в капремонте. Государственные фонды не могут, согласно своим уставам, выделять деньги на капремонт, а потенциальные частные инвесторы просили оценить состояние здания и затраты на его восстановление (а это из-за исторического статуса постройки могут делать только немногие подрядчики с лицензией от Минкультуры РФ, и стоит такая оценка недёшево).