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Музей Гайдая создадут в Иркутске

Об этом рассказал директор Гайдай-Центра Юрий Яшников.

Источник: Гайдай Центр

Выставка «Режиссёр Гайдай. Как он это делал?», созданная к столетию режиссёра, превратится в постоянно действующий музей. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказал режиссёр, кинопродюсер и директор «Гайдай Центра» Юрий Яшников.

Он рассказал, что городские власти выделили центру помещение в историческом здании на улице Урицкого, которое, правда, нуждается в капремонте. Государственные фонды не могут, согласно своим уставам, выделять деньги на капремонт, а потенциальные частные инвесторы просили оценить состояние здания и затраты на его восстановление (а это из-за исторического статуса постройки могут делать только немногие подрядчики с лицензией от Минкультуры РФ, и стоит такая оценка недёшево).

В итоге команда «Гайдай Центра» обратилась в один из частных благотворительных фондов и выиграла грант — 5 млн рублей. Эти деньги направят на обследование здания, проектно-сметную документацию будущего капремонта и частично — на сами работы. Также часть денег потратят на приезды в Иркутск профессиональных музейных проектировщиков, которые помогут с разработкой наполнения будущего музея. Ранее команда центра предложила назвать в честь Леонида Гайдая одну из улиц Иркутска.