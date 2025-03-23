Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидец Солуянов: ВСУ сбрасывали тела жертв в Карловское водохранилище

Людей останавливали под предлогом проверки документов.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище недалеко от Донецка, рассказал очевидец произошедшего Леонид Солуянов.

В беседе с РИА Новости он сообщил, что людей останавливали под предлогом проверки документов.

«Просто кидают в машину и увозят, потом трупы всплывают. Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и все, нет человека. Есть у нас Карловское водохранилище, туда скидывали», — сказал он.

По словам Солуянова, на поверхности водохранилища было столько трупов, что он не смог сосчитать, под водой — еще больше.

Преступления, добавил очевидец, совершали украинские нацбатальоны.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что российские пленные подвергаются пыткам в «секретных тюрьмах» ВСУ.