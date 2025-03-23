Очевидец Солуянов: ВСУ сбрасывали тела жертв в Карловское водохранилище

Боевики ВСУ сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище недалеко от Донецка, рассказал очевидец произошедшего Леонид Солуянов.
В беседе с РИА Новости он сообщил, что людей останавливали под предлогом проверки документов.
«Просто кидают в машину и увозят, потом трупы всплывают. Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и все, нет человека. Есть у нас Карловское водохранилище, туда скидывали», — сказал он.
По словам Солуянова, на поверхности водохранилища было столько трупов, что он не смог сосчитать, под водой — еще больше.
Преступления, добавил очевидец, совершали украинские нацбатальоны.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что российские пленные подвергаются пыткам в «секретных тюрьмах» ВСУ.