В Омской больнице провели уникальную операцию и спасли жизнь молодой женщине

Уникальная для региона операция стала единственным возможным способом спасти молодую женщину, которая поступила в стационар с выраженной одышкой, болями в груди и нарушением сердечного ритма.
Из-за анатомических особенностей пациентки стандартные методы хирургического вмешательства были исключены. Во время операции врачи охладили её организм до 26 градусов, временно остановив кровообращение, сохранив при этом кровоснабжение головного мозга.
Как отметил кардиохирург Александр Малков, специалисты заранее подготовили несколько возможных сценариев развития ситуации, что позволило выполнить вмешательство максимально эффективно. В ходе операции, которая длилась более пяти часов, хирурги заменили восходящий отдел и дугу аорты, а также аортальный клапан. Медики использовали большие дозы гепарина для предотвращения тромбообразования в аппарате искусственного кровообращения. Особое внимание уделялось контролю за свертываемостью крови, так как такие операции часто сопровождаются значительной кровопотерей.
На данный момент пациентка успешно восстанавливается в реабилитационном отделении.
— Для меня озвученный диагноз стал настоящим потрясением. Конечно же, я очень переживала. Но в Областной клинической больнице замечательные врачи. В день операции они мне подарили второй день рождения. Сейчас я хорошо себя чувствую и иду на поправку, — рассказала пациентка.
Этот случай стал настоящим прорывом в кардиохирургической практике Омска и подтверждением высокого уровня профессионализма местных медиков.