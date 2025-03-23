В Омской больнице провели уникальную операцию и спасли жизнь молодой женщине

— Для меня озвученный диагноз стал настоящим потрясением. Конечно же, я очень переживала. Но в Областной клинической больнице замечательные врачи. В день операции они мне подарили второй день рождения. Сейчас я хорошо себя чувствую и иду на поправку, — рассказала пациентка.