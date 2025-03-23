Суд обязал бывшую супругу Руслана Нигматуллина выплатить ему 59 млн рублей

Руслан и Елена Нигматуллины прожили в браке 27 лет, а об их разводе стало известно в 2023 году. С тех пор бывшие супруги ведут активные судебные споры по разделу совместно нажитого имущества. Решение суда о взыскании 59 миллионов рублей стало одним из этапов этого длительного процесса.