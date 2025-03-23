Четверо человек потерялись в горах Алматы

Вечером 22 марта на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что рано утром пятеро человек отправились в горы села Каргалы вдоль реки Узын-Каргалы на рыбалку. Из группы самостоятельно спустился только один человек, местонахождение остальных четверых (одного взрослого и троих подростков) было неизвестно.
Сообщается, что трое спасателей, задействованные в поисково-спасательных работах при помощи трех единиц техники, двух БПЛА, двух кинологических расчетов и двух спутниковых телефона обнаружили рыбаков на открытой территории в 15 км выше плотины Узын-Каргалы.
По данным, состояние потерявшихся стабильное, никто не нуждается в медицинской помощи.
Спасателями произведен их безопасный спуск с последующей доставкой в населенный пункт.