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Четверо человек потерялись в горах Алматы

Алматы. 23 марта. КазТАГ — Четверо человек потерялись в горах Алматы, сообщает пресс-служба министерство по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

Вечером 22 марта на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что рано утром пятеро человек отправились в горы села Каргалы вдоль реки Узын-Каргалы на рыбалку. Из группы самостоятельно спустился только один человек, местонахождение остальных четверых (одного взрослого и троих подростков) было неизвестно.

говорится в сообщении

Сообщается, что трое спасателей, задействованные в поисково-спасательных работах при помощи трех единиц техники, двух БПЛА, двух кинологических расчетов и двух спутниковых телефона обнаружили рыбаков на открытой территории в 15 км выше плотины Узын-Каргалы.

По данным, состояние потерявшихся стабильное, никто не нуждается в медицинской помощи.

Спасателями произведен их безопасный спуск с последующей доставкой в населенный пункт.

сказано в сообщении