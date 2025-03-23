WP: сотрудники «Голоса Америки» подали иск против администрации Трампа

Сотрудники радиостанции «Голос Америки»* обвинили администрацию американского президента Дональда Трампа в якобы незаконном закрытии этого СМИ и подали соответствующий иск в суд, написала газета The Washington Post (WP).
Отмечается, что это обращение подписали шесть работников редакции. Заявление принял 21 марта суд Нью-Йорка. Авторы иска также потребовали восстановить работу радиостанции.
Напомним, 9 февраля миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск призвал закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»**. Предприниматель отметил, что эти СМИ никто не слушает, а на их работу из американского федерального бюджета ежегодно выделяется около $1 млрд.
В середине марта стало известно, что более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и сотрудников «Голоса Америки» были отправлены в отпуск в связи с приостановкой работы радиостанции. Также, по информации агентства Reuters, работу приостановило «Радио Свобода».
* СМИ, признанное в России иностранным агентом.
** СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией.