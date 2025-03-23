WP: сотрудники «Голоса Америки» подали иск против администрации Трампа

Напомним, 9 февраля миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск призвал закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»**. Предприниматель отметил, что эти СМИ никто не слушает, а на их работу из американского федерального бюджета ежегодно выделяется около $1 млрд.