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WP: сотрудники «Голоса Америки» подали иск против администрации Трампа

Авторы обращения потребовали восстановить работу радиостанции.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники радиостанции «Голос Америки»* обвинили администрацию американского президента Дональда Трампа в якобы незаконном закрытии этого СМИ и подали соответствующий иск в суд, написала газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что это обращение подписали шесть работников редакции. Заявление принял 21 марта суд Нью-Йорка. Авторы иска также потребовали восстановить работу радиостанции.

Напомним, 9 февраля миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск призвал закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»**. Предприниматель отметил, что эти СМИ никто не слушает, а на их работу из американского федерального бюджета ежегодно выделяется около $1 млрд.

В середине марта стало известно, что более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и сотрудников «Голоса Америки» были отправлены в отпуск в связи с приостановкой работы радиостанции. Также, по информации агентства Reuters, работу приостановило «Радио Свобода».

* СМИ, признанное в России иностранным агентом.

** СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией.