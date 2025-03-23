В Турции телеканалы остановили прямые трансляции с мест митингов и протестов

По словам главы регулятора Эбубекира Шахина, турецкие СМИ должны соблюдать закон при выдаче информации в эфир. Если же они не будут этого придерживаться, в отношении них будут введены санкции, в том числе долгосрочная приостановка вещания и аннулирование лицензий.