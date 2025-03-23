В Турции телеканалы остановили прямые трансляции с мест митингов и протестов

В Турции телеканалы остановили ведение прямых трансляций с мест проведения митингов и протестов, а также от дворца правосудия в Стамбуле после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению.
Прямые эфиры из частных и оппозиционных каналов студий на тему внутриполитической ситуации в стране продолжаются, однако в эфир выпускаются лишь записи выступлений политиков или произошедших ранее событий.
По словам главы регулятора Эбубекира Шахина, турецкие СМИ должны соблюдать закон при выдаче информации в эфир. Если же они не будут этого придерживаться, в отношении них будут введены санкции, в том числе долгосрочная приостановка вещания и аннулирование лицензий.
«Санкции будут применяться к организациям, которые ведут вещание вне рамок закона, призывают общественность выйти на улицы, выдают в эфир информацию, нарушающую гражданские права, оскорбляющую или угрожающую государственным деятелям, сотрудникам судебных органов, проводящим расследования, сотрудникам служб безопасности и правоохранительных органов», — написал он в соцсети Х.
Как KP.RU писал ранее, в Турции тысячи людей вышли на улицы после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвиняют в коррупции и помощи запрещенной рабочей партии Курдистана, которую местные власти считают террористической.