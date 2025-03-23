МВД предупредило об опасности использования общественного Wi-Fi

МВД настоятельно советует пользователям воздерживаться от ввода конфиденциальных данных, например информации для авторизации или платёжных реквизитов, при подключении к открытым Wi-Fi сетям. Также важно избегать использования банковских и финансовых приложений в таких условиях.
Ранее МВД сообщало о мошеннических схемах, связанных с кражей аккаунтов Telegram через поддельные Wi-Fi точки доступа. Злоумышленники создают фальшивые сети, которые маскируются под официальные, чтобы перехватить данные пользователей, находящихся в общественных местах.