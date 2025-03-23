Пугачеву и Галкина* втянули в аферу со сбором денег для эмигрантов

«Дорогие подписчики, ходит фальшивая реклама с моим переделанным видео! Я никакие лохотроны не рекламирую! Это мошенники! Если я что-то рекламирую, то это может быть только в моем официальном аккаунте здесь!» — написал он в Instagram (деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена).