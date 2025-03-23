В МЧС озвучили сроки начала половодья в Пермском крае

Вскрытие рек ожидается в первой декаде апреля на юге Пермского края и в первой декаде мая на севере и в горных районах. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.
В случае благоприятных погодных условий возможны подтопления двух мостов, расположенных на реке Бабка в селе Моховое в Кунгурском округе. При наиболее вероятном сценарии в зону подтопления могут попасть участки автодорог и семь населенных пунктов в шести муниципалитетах. Это Кудымкар, села Карагай, Козьмодемьянск, Моховое, поселок Ласьва, деревня Бобровка и поселок Качка.
Отмечается, что данный прогноз является предварительным. Решающее значение для развития паводка на территории региона будут иметь погодные условия в апреле. В частности, на прохождение половодья могут повлиять температурный фон и интенсивность выпадения осадков.