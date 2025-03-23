35 лет состоялась попытка силового удержания Литвы в составе СССР

«Запад симпатизирует литовцам, на стороне которых, по нашему мнению, все права, так как этот народ был в свое время беспощадно аннексирован. Но если мы окажем помощь Литве, не говоря уж о признании ее как независимого государства, то поставим под угрозу отношения с Советским Союзом и, возможно, позицию самого Горбачева. Хорошие политические отношения с Советским Союзом важны для урегулирования многих проблем, чего мы и хотим достичь в Европе, а в первую очередь для решения немецкого вопроса».