Операция войск США и Великобритании по захвату Рура началась 80 лет назад

Хоть Гитлер к тому времени и проклинал немцев за трусость, никакой поголовной сдачи в плен не наблюдалось, в отличие от аналогичной ситуации во время «Бури в пустыне» 1991 года, где саддамовские войска были так же подавлены бомбардировками. На каждый сдавшийся без боя городок на пути американских войск попадался другой, где защитники сражались за каждое здание до последнего человека. Когда союзные войска продвинулись вглубь на 60 км и достигли северных предместий Дортмунда, оказалось, что в нем немцы даже не думают прекращать сопротивление. Большого значения это не имело — танки и бронетранспортеры просто обошли город севернее и направились дальше вглубь страны. Покинуть укрепления и помешать им немцы уже не могли.