«Амкар» дважды подряд сыграл вничью на сборах

Днем ранее «Амкар» сыграл с «Динамо» из Санкт-Петербурга и также вничью, но без забитых голов. По словам главного тренера пермского клуба Андрея Блажко, сбор подходит к своему завершению, плановая работа выполнена, и заключительный поединок будет проведен основным составом. «Этот матч проведем так, будто уже играем в официальном турнире», — заявил наставник пермяков.