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«Амкар» дважды подряд сыграл вничью на сборах

«Амкар-Пермь» продолжает готовится к старту первенства страны по футболу в Сочи.

Источник: БЕЛТА

В субботу, 22 марта, пермская футбольная команда сыграла тренировочный матч с нижнетагильским «Уральцем ТС». Он завершился мирным исходом 2:2. Голами в составе пермской команды отметились Роман Шоронов и Артем Котик.

Днем ранее «Амкар» сыграл с «Динамо» из Санкт-Петербурга и также вничью, но без забитых голов. По словам главного тренера пермского клуба Андрея Блажко, сбор подходит к своему завершению, плановая работа выполнена, и заключительный поединок будет проведен основным составом. «Этот матч проведем так, будто уже играем в официальном турнире», — заявил наставник пермяков.

28 марта в последний день южного сбора в Сочи запланирована товарищеская встреча с командой, выступающей в том же дивизионе, что и «Амкар», — новотроицкой «Ностой».