Луганский театр привез в Минск рок-оперу «Распятая юность»

Они напомнили, что молодежная подпольная организация «Молодая гвардия» действовала в городе Краснодоне в 1942 году, четыре месяца почти 100 молодогвардейцев сражались против фашистов на оккупированной земле, но потом их предали и немцы их казнили. Подвиг молодогвардейцев лег в основу романа Александра Фадеева, Сергей Герасимов в 1948 году снял фильм «Молодая гвардия», в котором главные роли сыграли Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова, Инна Макарова.