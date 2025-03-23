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Луганский театр привез в Минск рок-оперу «Распятая юность»

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Рок-оперу «Распятая юность» о деятельности молодогвардейцев-подпольщиков в годы Великой Отечественной войны представит в Минске Луганский академический музыкально-драматический театр им. М. Голубовича, сообщили Sputnik в воскресенье организаторы гастролей.

Источник: Sputnik.by

Спектакль пройдет 23 марта в Большом концертном зале Белгосфилармонии, начало в 19:00.

Авторы рок-оперы «Распятая юность» представили в современном формате известную из учебников историю о подвиге подпольщиков-молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны.

рассказали организаторы гастролей

Они напомнили, что молодежная подпольная организация «Молодая гвардия» действовала в городе Краснодоне в 1942 году, четыре месяца почти 100 молодогвардейцев сражались против фашистов на оккупированной земле, но потом их предали и немцы их казнили. Подвиг молодогвардейцев лег в основу романа Александра Фадеева, Сергей Герасимов в 1948 году снял фильм «Молодая гвардия», в котором главные роли сыграли Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова, Инна Макарова.

Луганский театр попытался не констатировать общеизвестные факты, а говорить о своем эмоциональном отношении к событиям языком музыки.

отметили организаторы гастролей

По их словам, авторами знакового для театра проекта стали хорошо знакомые жителям Луганщины творческие деятели. Либретто написал известный поэт, заслуженный работник культуры Украины Владимир Зайцев, музыку — народный артист ЛНР, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Дерский. Поставил рок-оперу народный артист Украины, народный артист ЛНР, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Голубович.