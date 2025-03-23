Луганский театр привез в Минск рок-оперу «Распятая юность»

Спектакль пройдет 23 марта в Большом концертном зале Белгосфилармонии, начало в 19:00.
Авторы рок-оперы «Распятая юность» представили в современном формате известную из учебников историю о подвиге подпольщиков-молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны.
Они напомнили, что молодежная подпольная организация «Молодая гвардия» действовала в городе Краснодоне в 1942 году, четыре месяца почти 100 молодогвардейцев сражались против фашистов на оккупированной земле, но потом их предали и немцы их казнили. Подвиг молодогвардейцев лег в основу романа Александра Фадеева, Сергей Герасимов в 1948 году снял фильм «Молодая гвардия», в котором главные роли сыграли Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова, Инна Макарова.
Луганский театр попытался не констатировать общеизвестные факты, а говорить о своем эмоциональном отношении к событиям языком музыки.
По их словам, авторами знакового для театра проекта стали хорошо знакомые жителям Луганщины творческие деятели. Либретто написал известный поэт, заслуженный работник культуры Украины Владимир Зайцев, музыку — народный артист ЛНР, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Дерский. Поставил рок-оперу народный артист Украины, народный артист ЛНР, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Голубович.