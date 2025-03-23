Уральцам не получится записать ребенка в «Хогвартс» № 314 через «Госуслуги»

В Екатеринбурге свои двери для учеников открывает новая школа № 314, расположенная в Пионерском поселке (улица Советская, 60). Здание выполнено в замковом стиле, из-за чего напоминает Хогвартс. В социальных сетях и на сайте учебного заведения уже размещена информация о приеме.
Ученики младшей ступени (1−4 классы) смогут перевестись и начать обучение в новой школе уже с 4 четверти этого года. Количество мест в параллелях младших классов довольно маленькое: каждая по 75 человек.
— Обучение в четвертой четверти будет осуществляться преимущественно студентами-выпускниками 2025 года Свердловского педагогического колледжа под руководством педагога-наставника, — сообщается в социальных сетях школы.
Однако перевести ребенка в «Хогвартс» через Госуслуги пока нет возможности. Поэтому подать заявление о переводе возможно только в очном формате: через МФЦ или же принести лично в школу 24 марта с 9:00 до 20:00.
Откроется также дополнительный добор учащихся на следующий учебный год. Родители школьников с 2 по 8 классы смогут подать заявление в летний период. А вот прием и обучение выпускников (9 и 11 классы) в 2025—2026 году не производится.
Напомним, что по словам Алексея Орлова — мэра города, школа рассчитана на 1500 мест. Она очень поможет закрыть вопросы обеспечения местами жителей Пионерки.