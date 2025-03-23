«Малышу 2,5 месяца»: в семье губернатора Приморья Олега Кожемяко пополнение

Губернатор постоянно дарит приморцам щенков акита-ину. Выбор будущих владельцев для собак губернатора идёт через социальные сети. Люди пишут, почему они хотят собак. Как говорит Олег Кожемяко, для содержания щенков такой породы важно соблюсти несколько условий: чтобы семья была дружной, с детьми, и была возможность регулярных прогулок собак на улице.