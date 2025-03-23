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«Малышу 2,5 месяца»: в семье губернатора Приморья Олега Кожемяко пополнение

Щенок породы сиба-ину живет в доме главы региона.

Источник: Аргументы и факты

«Новый друг появился в нашей семье». Такой новостью поделился губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своём телеграмм-канале. Речь идёт о щенке по кличке Гамми.

Новой собаке губернатора 2,5 месяца. Судя по кадрам видео, щенок очень любит играть. Порода новой собаки главы Приморья — сиба-ину. Это вид охотничьих собак, выведенный на японском острове Хонсю, самая мелкая из шести пород исконно японского происхождения.

Олег Кожемяко известен своей любовью к собакам. У него жили и сибирские хаски и собака породы акита-ину.

Губернатор постоянно дарит приморцам щенков акита-ину. Выбор будущих владельцев для собак губернатора идёт через социальные сети. Люди пишут, почему они хотят собак. Как говорит Олег Кожемяко, для содержания щенков такой породы важно соблюсти несколько условий: чтобы семья была дружной, с детьми, и была возможность регулярных прогулок собак на улице.

Трех щенков губернатор отдал приморцам в 2023 году. Ранее в 2019 году он подарил приморцам двух мареммо-абруццких овчарок и несколько «акит». В 2020 — пять щенков породы акита-ину. В 2022 году глава региона тоже дарил акита-ину приморцам.

«Собак сиба-ину ещё не заводили. Подрастёт — обязательно поделимся щенками», — написал Олег Кожемяко про нового питомца.