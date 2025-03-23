В Алматинской области лавина накрыла автодорогу

23 марта 2025 года в 08:28 на 23−24 км автодороги областного значения «село Тургень — урочище Батан» произошел самопроизвольный сход снежной лавины. Причиной схода стало неустойчивое состояние снежного покрова и значительный запас снега на склонах гор.
В настоящее время параметры снежной лавины уточняются.
Для ликвидации последствий и обеспечения безопасности на место направлены сотрудники и техника ГУ «Казселезащита» и ДЧС Алматинской области.
ДЧС напоминает, что решением управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, с 15 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года движение транспорта на участке автодороги «Тургень — Батан — Обсерватория Асы» (15−41 км) закрыто в целях безопасности.
Граждан призывают соблюдать меры предосторожности и учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
Напомним, ранее сообщалось, что в горах Алматы проводят контролируемые взрывы для снижения лавинной опасности.
До этого на горнолыжном курорте «Шымбулак» во время внетрассового катания трое лыжников также спровоцировали сход снежной лавины объемом 95 кубометров. В результате все трое оказались под завалом, одного из них нашли под снегом без признаков жизни.